HABER: DİNÇER KARACALAR



Ünlü modacı Pınar Bent, Avrupa’ya açılıyor. Özellikle gelinlik tasarımlarıyla adından çok söz ettiren Pınar Bent, Paris'in 14. bölgesinde butik açmaya hazırlanıyor. Paris'ten dönen ayağının tozuyla da önceki akşam bir davete katılan Pınar Bent "Paris'in 14. bölgesinde mağaza kiraladım. Kısa sürede mağazayı açıyorum. Sadece gelinlik değil abiye de olacak. Ardından Avusturya Viyana ve Hollanda Roterdam'da da mağaza açacağım" dedi. Pınar Bent daha önce de Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde sayısız defile düzenlemiş bu ülkelerde adından çok söz ettirmişti.