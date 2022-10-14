Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.628,06
ALTIN
996,47
DOLAR
18,59
STERLİN
21,04
EURO
18,17
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pınar Bent Avrupa’ya açılıyor

Gelinlik ve abiye modasının öncü isimlerinden Pınar Bent, Paris, Viyana ve Roterdam'da butik açıyor.

14 Ekim 2022 Cuma 10:17
Pınar Bent Avrupa’ya açılıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü modacı Pınar Bent, Avrupa’ya açılıyor. Özellikle gelinlik tasarımlarıyla adından çok söz ettiren Pınar Bent, Paris'in 14. bölgesinde butik açmaya hazırlanıyor. Paris'ten dönen ayağının tozuyla da önceki akşam bir davete katılan Pınar Bent "Paris'in 14. bölgesinde mağaza kiraladım. Kısa sürede mağazayı açıyorum. Sadece gelinlik değil abiye de olacak. Ardından Avusturya Viyana ve Hollanda Roterdam'da da mağaza açacağım" dedi. Pınar Bent daha önce de Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde sayısız defile düzenlemiş bu ülkelerde adından çok söz ettirmişti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Pınar Bent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞAŞIRT BENİ'NİN İZMİR ÇIKARMASI
ŞAŞIRT BENİ'NİN İZMİR ÇIKARMASI
‘Güzelliğe Giden Yol’ Fethiye’de kapılarını açıyor
‘Güzelliğe Giden Yol’ Fethiye’de kapılarını açıyor
GÜNEYDOĞU’DA YILDIZ TİLBE FIRTINASI
GÜNEYDOĞU’DA YILDIZ TİLBE FIRTINASI
KARŞIYAKA'YI SALLAYACAK
KARŞIYAKA'YI SALLAYACAK
YBY ETKİNLİK ALANI EMRE AYDIN İLE ISINDI
YBY ETKİNLİK ALANI EMRE AYDIN İLE ISINDI
Alper Eken ve Samet Gülmez’e Doğum Günü Sürprizi
Alper Eken ve Samet Gülmez’e Doğum Günü Sürprizi
ASIR'dan "HER ŞEYİ YAK"
ASIR'dan "HER ŞEYİ YAK"
EMRAH ÇALAPKULU'DAN YENİ ŞARKI
EMRAH ÇALAPKULU'DAN YENİ ŞARKI
SOSYOLOG KEVSER AYDIN YANGEL'E YILIN BAŞARI ÖDÜLÜ
SOSYOLOG KEVSER AYDIN YANGEL'E YILIN BAŞARI ÖDÜLÜ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول