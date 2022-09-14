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PETEK DİNÇÖZ’DEN YENİ ŞARKI ‘ÇILGINLAR GİBİ’ 16 EYLÜL CUMA GÜNÜ TÜM DİJİTAL PLATFROMLARDA

Petek Dinçöz, uzun bir aradan sonra “Çılgınlar Gibi” şarkısıyla dönmeye hazırlanıyor. Sözü ve müziği Özgür Koç’a düzenlemesi Selim Çaldıran’a ait şarkının video klip yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 10:19
PETEK DİNÇÖZ’DEN YENİ ŞARKI ‘ÇILGINLAR GİBİ’ 16 EYLÜL CUMA GÜNÜ TÜM DİJİTAL PLATFROMLARDA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkı, balkan havası ve yüksek enerjisiyle yaza veda edecek potansiyel bir hit olma niteliği taşıyor.

4 Şarkı, 4 Video Klip

16 Eylül Cuma günü PD Production etiketiyle yayınlanacak ‘Çılgınlar Gibi’ Petek Dinçöz’ün son dönemdeki üretkenliğinin en yeni ürünleri. Video klipleri ile hazır olan 4 şarkıdan ilkini dijital platformlar aracılığıyla yayınlamaya başlayan Dinçöz, sonrasında kısa aralıklarla peş peşe diğer üç yeni şarkısını yayınlayacak.

Görsel zenginliği ile göz kamaştıran video kliplerde Petek Dinçöz’üntüm kıyafetlerini Pınar Kerimoğlu hazırladı.

Çeşitli besteci ve söz yazarları ile iş birliği yapan ünlü sanatçı, farklı stillerde söylediği şarkılarda hem eğlence hem de duygusallığını gözler önüne yorumcu yönüyle birlikte sunacak.

Petek Dinçöz, yeni dünyanın yayın anlayışına ve hızına uygun olarak yeni şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sunarken eş zamanlı olarak sahne programlarına başlayacak.

Söz- Müzik: Özgür Koç

Düzenleme: Selim Çaldıran

Klip Yönetmeni: Erkan Nas

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Petek DinçözÇılgınlar Gibi
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