PETEK DİNÇÖZ'DEN 6 AYDA 5 SİNGLE

HABER: DİNÇER KARACALAR

2022 Eylül ayından bugüne kadar Petek Dinçöz 5 şarkısını video klipleriyle birlikte dijital müzik platformlarında dinleyicinin beğenisine sundu.

Dinçöz'ün sıradaki şarkısı kendi şirketi PD Production etiketiyle, sözü müziği Ümit Yaşar'a düzenlemesi Sezgin Gezgin'a ait 'Tanımam'. Son derece orantılı düzgün fiziği ve güzelliği ile kliplerinde göz kamaştırmaya devam eden Dinçöz, yeni klibinde de tüm hünerlerini sergiledi.

Söz-Müzik: Ümit Yaşar Düzenleme: Sezgin Gezgin Aranjör: Sezgin Gezgin Gitarlar: Selahattin Güzelel Zurna: Türker Dinletir Vokal Koçu: Berna Anter Mix Mastering: Candar Köker

Aşkım, aşkına muhtacım dedin Sevdim, seviyorum seni çok dedin Sensiz yaşayamam gülüm kal dedin Senden gönlünü istedim vermedin Seni yok yok yok bir daha aramam Sana çok çok çok şu gönlü açamam Seni sevmek mi? Tövbeler olsun Bir daha yolda görsem tanımam Aşkım, aşkına muhtacım dedin Sevdim, seviyorum seni çok dedin Sensiz yaşayamam gülüm kal dedin Senden gönlünü istedim vermedin Seni yok yok yok bir daha aramam Sana çok çok çok şu gönlü açamam Seni sevmek mi? Tövbeler olsun Bir daha yolda görsem tanımam