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Petek Dinçöz Boşandı

Şarkıcı Petek Dinçöz, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile evliliğini tek celsede bitirdiğini duyurdu. Dinçöz sosyal medyadan yaptığı açıklama, "Evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

17 Mart 2022 Perşembe 11:07
Petek Dinçöz Boşandı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

2000’li yılların başında manken ve model olarak tanıdığımız daha sonra şarkılarıyla müzik kariyerini sürdüren  Dinçöz 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra sahnelere ara vermişti. Şarkıcı, ayrılık haberini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

"EVLİLİĞİMİZİ SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTİRDİK"

Kendi güzellik merkezini işleten Petek Dinçöz, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" dedi. 24 Ağustosta yapmış olduğu bir paylaşımda  Yorumlarınızda ‘ Seni çok özledik Ekranlarda görmek istiyoruz ‘ dediğiniz için çok sevildiğimi bilmek beni inanılmaz mutlu etti .Bende sizinle olmayı çok isterdim Güzel bir televizyon programında en kısa zamanda inşallah bulşuruz. Diyen Dinçöz’ün sahnelere geri dönmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petek DinçözSerkan Kodaloğlu
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