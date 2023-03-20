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Perihan Savaş: "Arabesk sevmiyorum, çok acılı"

İzmir'de Nazo Klinika'nın açılışına katılan Perihan Savaş, konu müzikten açılınca "Arabesk sevmiyorum çok acılı, Antidepresan dinliyorum" dedi.

20 Mart 2023 Pazartesi 13:36
Perihan Savaş: "Arabesk sevmiyorum, çok acılı"

HABER: DİNÇER KARACALAR

İzmirli başarılı iş kadını Nazo Zeyrek'in İzmir Mavişehir’de hizmete soktuğu Nazo Klinika’nın açılışına Perihan Savaş, Cenk Eren, Aydan Şener ve Ömür Gedik gibi ünlü isimler katıldı. Ömür Gedik, açılış gecesi sahne performansıyla konuklara keyifli anlar yaşattı. Muhabirler açılışta bir dönem İbrahim Tatlıses ile birlikte olan hatta bir de çocuğu olan Perihan Savaş'a arabesk müzik dinliyor musunuz diye sordular. Perihan Savaş "Arabesk müzik çok acılı eski anıları hatırlatıyor. Arabesk hariç her müziği seviyorum. Antidepdepresan dinliyorum" dedi.

"Güzellik sırrı uyku"

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener sırrını şu sözlerle açıkladı:
"Düzenli uykuma dikkat ediyorum. Kendime dikkat ediyorum. Düzenli yaşıyorum..."


SIRADA DUBAİ VE İSTANBUL VAR

Açılışında ünlü isimleri buluşturan Nazo Zeyrek, “Bir spor geçmişim vardı. Sağlıklı zayıflamak hep hayalimdi. Bu alandaki teknolojiler çok hızlı ilerliyor. Cihazlarımız yüzde 90 ve üzerinde sonuç veriyor. 16 yaşından beri sağlıklı yaşam, sağlıklı zayıflamanın hayalini kurdum. Serum markalarım çok tutuldu. Nazo Klinika en yeni girişimim. Dubai ve İstanbul’da yeni şubelerimiz sırasıyla açılacak. Yine Mavişehir’de poliklinik, spor salonu ve sağlıklı yaşam merkezi olarak orayı da faaliyete sokacağız. Akademi ile sektöre yeni elemanlar yetiştireceğiz. Şimdide modaya el attım. Ünlü bir modacımız ile birlikte yeni koleksiyonlarım geliyor. Bu şekilde ilerliyorum. Durmak yok bende” dedi.

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Perihan Savaş
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