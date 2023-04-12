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Performans ve Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu

Merve Boğazkesen Tarafından Kuzey Medya Organizatörlüğünde Mg Grup Lojistik Ana Sponsorluğunda Düzenlenen Performans ve Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 11:57
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Performans ve Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu

HABER: FUNDA AKOSMAN

Gecenin Sunuculuğunu Magazin Dünyasının Duayeni Tayyar Işıksaçan ve Tescilli Güzel Dilara Zenginin Sunumu ile Geceye Renk Kattı.

Gecede Yılın En İyi Arabeks ve Fantazi Ödülüne Sahip Olan Volkan Köksal Oldu. Sayın Köksal 2022 Yılında Çıkardığı Ayni Zamanda Söz ve Müziği Kendisine Ait Olan "Deli Oldum Olmuyor" şarkısıyla geceye renk kattı. 

20 Yıldır Müzik Sektöründe 4 Albüm 13 Klip 2 Farklı Ulusal Kanalda TV Programı ve Türkiye'nin Birçok Şehrinde Canlı Sahnede Sevenleri ile Biraya Gelemeye Devam Ediyor. Ayrıca; Köksal İstanbul'da Her Hafta Canlı Sahnesi ile Programları Devam Ediyor. Köksal Böyle Bir Gecede Ödül Almaktan Mutluluk Duyduğunu Söylerken  Yakın Zamanda da Kendisinin Bestelediği Şarkılarını Sevenleriyle Buluşturacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Merve BoğazkesenKuzey Medya
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