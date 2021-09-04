Pera’da düğün yemeği

HABER: DİNÇER KARACALAR

Estesante Kliniğin kurucusu Şebnem Demir’in Futbol Federasyonunda yönetici olan erkek kardeşi Görkem Demir seçkin davetlilerin olduğu bir parti ile Rixos Pera’da evlendi.



Nikah şahitliğini eski milletvekili, BDDK da yönetici olan Hurşit Yıldırım ve AKP Bakırköy ilçe başkanı gerçekleştirdi.

Davette Emre Ertürk, Yağmur Kalyoncu, Sinem Yıldırım, Banu Sağnak gibi birbirinden ünlü isimler vardı.

Parti gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.





Eşi de sağlık sektöründe!

Sağlık sektöründeki başarılarıyla tanınan Şebnem Demir’in kardeşinin eşi de sağlık sektöründe. Covid önlemlerinin maksimumda olduğu davette, davetliler 1,5 yıldır evde kalmanın acısını çıkardılar.

(Futbol Federasyonundan gelen yöneticiler yazılacak.)







İşlerinin yoğunluğundan balayına çıkamayan çift Ekim ayında Amerika’ya gidecek.

