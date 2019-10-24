Pera Müzikali başlıyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL
110 KİŞİLİK DEV KADRO İLK GÖSTERİM 30 EKİM’DE
BÜYÜK USTA MÜJDAT GEZEN’İN BİR YIL ÇALIŞARAK HAZIRLADIĞI PERA MÜZİKALİ BAŞLIYOR.
Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı yeni oyunu “Pera Müzikali”nin basın toplantısı, 23 Ekim Çarşamba günü oyunun sahneleneceği TİM Show Center’da gerçekleşti.
Barış Dinçel imzalı dekorun önünde gerçekleşen basın toplantısına tüm oyuncular kostümleriyle katıldılar. Başlıca rollerinde Gezen’in yanı sıra Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melike Demirağ, Melihat Gülses, Sevcan Orhan, Barış Taşkın Yaşar Ayvacı gibi isimlerin yer aldığı “Pera Müzikali”nin 110 kişilik geniş kadrosu, basının sorularını yanıtladı.
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