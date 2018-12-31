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Pelin’den herkese ‘Çello’

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Pelin’den herkese ‘Çello’

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:59
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Pelin’den herkese ‘Çello’

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

İzmirli güzel sanatçı Pelin Gedik, ilk projesi ''Çello'' yu geçtiğimiz günlerde DMC etiketiyle yayınladı. 6 dilde söylediği şarkılar ve sahnesiyle adından sıkça söz ettiren Pelin Gedik, sözü ve müziği Zeki Güner’e düzenlemesi Hakan Yeşilkaya’ya ait “Çello” adlı şarkıyla, çıktığı andan itibaren sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Şarkının içinde geçen “Herkese hello, çalıyor çello” sözü Twitter’da en çok paylaşılan espirili sözler arasında yerini aldı. İkinci projesi için hazırlıklara başlayan Pelin Gedik, 2019'un ilk aylarında müzikseverlerle buluşacak. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Pelin Gedikçello
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