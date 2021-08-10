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PAZAR ŞARKILARI MAXIMUM UNIQ AÇIK HAVA'YA TAŞINDI!

10 Ağustos 2021 Salı 10:49
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PAZAR ŞARKILARI MAXIMUM UNIQ AÇIK HAVA'YA TAŞINDI!

HABER: DİNÇER KARACALAR

BAHÇESİNİ AÇIKHAVA'YA TAŞIDI!

YALIN 'PAZAR ŞARKILARI'NI BU KEZ CANLI SÖYLEDİ!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Yalın, sosyal medyada büyük ses getiren “Pazar Şarkıları” konseptini Maximum Uniq Açıkhava’ya taşıdı.

“BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında sahneye çıkan aşk şarkılarının efsane ismi, biletleri günler öncesinden tükenen konserde sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Yalın konsere "Değişik bir konser deneyimi olacak 'Pazar Şarkıları' konseptini sahneye taşıma fikri, paylaşımlara yapılan yorumlardan çıktı. 'Şu bahçeye bizi de çağır, canlı dinleyelim' dediler; ben de evin bahçesinde yapamayacağım için buraya taşıdım. Sahneye de elimizden geldiğince ışıklandırma ve bitkilerle bir bahçe havası vermeye çalıştık" dedi.

"DOĞA BİZE BU MUSİBETTEN BİR NASİHAT ÇIKARDI"

Son haftalarda yaşanan orman yangınlarına da değinen Yalın, "Çok üzücü, acı günlerden geçtik. Doğa bize bu musibetten bir nasihat çıkarttı. Ormanlarımıza sahip çıkalım, koruyalımSonunda çok acı bir ders aldık. Şimdi o ormanlara hep beraber sahip çıkacağız, bunun lamı cimi yok" dedi.

"EVİME KONUK OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

İKİNCİ KONSER 15 AĞUSTOS ÜÇÜNCÜ KONSER 29 AĞUSTOS’TA!

ŞANSLI HAYRANININ İSTEK ŞARKISINI SÖYLEDİ!

Maximum Uniq Açıkhava’da ilk kez sahneye çıkan Yalın, en sevilen aşk şarkılarını orkestrası eşliğinde seslendirdi. Dinleyiciler, gecenin başından sonuna tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Seyirciler arasından rastgele seçtiği bir izleyicinin istek şarkısını seslendireceğini söyleyen Yalın, şanslı hayranının isteği üzerine 'Ki Sen' şarkısını söyledi. Başarılı sanatçı konseri "Evime konuk olduğunuz için teşekkürler" diyerek sonlandırdı.

Yalın, yoğun istek üzerine 15 Ağustos, Pazar ve 29 Ağustos, Pazar akşamı da “Pazar Şarkıları” konseptiyle Maximum Uniq Açıkhava’da yeniden dinleyicilerle buluşacak.

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PAZAR ŞARKILARI MAXIMUM UNIQ AÇIK HAVAYA TAŞINDI
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