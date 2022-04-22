PAUL DWYER VE SERAP YENİCİ’DEN SÜRPRİZ DÜET: GURBETTE ÖMRÜM GEÇECEK

ASLI M. SARI

İZMİR

Şimdiye dek bir çok türküyü tek başına, ya da oğluyla veya diğer sanatçılarla düet olarak farklı yorumlarla müzikseverlere ulaştırmıştı.

Dwyer kendisi gibi müzikolog, söz yazarı, besteci ve televizyon programcısı olan Serap Yenici ile sözleri Karacaoğlan'a, müziği Atınç Emnalar’a ait "Gurbette ömrüm geçecek” eserini seslendirdiler ve müzikseverlerin beğenisine sundular.

Şimdiye dek farklı tarzlarda albüm ve single çalışmaları olan iki isim seslerinin uyumu ile türkünün kendilerince olan yorumu için “bizim içimize çok sindi, umarım dinleyenler de bu duygu yüklü eseri bizler gibi hissederek dinlerler" dediler ve eseri seslendirmeleri için kendilerine gönülden destek vererek izin veren Atınç Emnalar'ın çocukları Beste Aydın ve Rıfat Emnalar'a teşekkür ettiler.