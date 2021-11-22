Pau performansıyla kendisine hayran bıraktı

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İş insanı Gökhan Reis’in işletmeciliğini yaptığı, son yılların en gözde eğlence mekanları arasına kısa sürede giren Duqqanünlü isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Pau geçtiğimiz akşam Duqqan’da sahne aldı. Pau 20 kişilik orkestrası ile Pausahnede kaldığı süre içerisinde kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz dakikalar yaşatırken, orkestrasının tamamen beyaz giymesi dikkatlerden kaçmadı. Pau programı sonrasında yaptığı açıklamada “Bu nezih mekanda sahne almaktan büyük mutluluk duydum. Misafirlerimizle gerçekten çok keyifli dakikalar geçirdik” dedi.

Duqqan Cafe-Restaurant işletmecisi Gökhan Reis ise Paukonseri sonrasında yaptığı açıklamada “Kısa sürede mekanımızı İstanbul’un en gözde eğlence mekanlarından biri haline getirdik. İlerleyen günlerde mekanımızı daha da genişleterek bizleri her gece yalnız bırakmayan misafirlerimize daha güzel saatler yaşatmak için çalışmalarımıza başladık” dedi.