Paris’ten gelen şarkı: La La

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fransız sanatçı Leo Seviyor ile müzik dünyasının ‘Okabaz’ adıyla tanıdığı Altın’ın Paris’te kurduğu Uzay grubu, 2020 yılında “Hata Bende” şarkısıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. 2021’de “Belam” single’ıyla çıkışlarını sürdüren ikili, yeni yılı da yeni bir şarkıyla karşıladı. Söz ve müziği Uzay’a ait olan “La La” adlı çalışma, Eden Music Group (EMG) tarafından dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.



MÜZİK DÜNYASI ONLARI KONUŞUYOR



“La La” hem sözleri, hem melodisi hem de klibiyle büyük beğeni toplarken, Uzay grubunun iki yetenekli sanatçısı müzik dünyasında merak uyandırmayı başardı. İşte müzik tutkularının uğruna birlikte heyecanlı bir maceraya atılan Leo Seviyor ile Altın’ın bir araya geliş öyküsü...



‘SEVİYOR’U ÇOK SEVDİ



Fransız sanatçı Leo, 2011 yılında Erasmus programıyla Türkiye’ye geldi ve Galatasaray Üniversitesi’nde eğitim alırken ilk müzik projesini hayata geçirdi. Adına çok sevdiği “Seviyor” sözcüğünü de ekleyen Leo, “Paris’ten Sevgilerle” projesiyle ilk şarkılarını İstanbul’da yaptı. Bestelediği eserler hem Türkiye’de hem de Fransa’da oldukça sevildi. Leo Seviyor, daha sonra döndüğü Paris’te Moster ve Les Mains Sales gruplarıyla sahne performansları sergiledi.



GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER



Altın da ‘Okabaz’ adıyla iki solo proje yayınladı ve kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Altın, 2015 yılında aralarında Leo Seviyor’un da olduğu bir grup sanatçıyla tanıştı ve onlarla birlikte Studio%99 adlı müzik stüdyosunu kurdu. Yetenekli ikili daha sonra kariyerlerine birlikte devam etme kararı alarak ‘Uzay’ grubunu kurdu. “Hata Bende” ve “Belam” şarkılarıyla beğeni toplayan ikili, 2022’yi de “La La” ile karşıladı.