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PARİS’TE ÖĞRENCİLİK HEYECANI

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz gün Paris’e gitti.

PARİS’TE ÖĞRENCİLİK HEYECANI

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz gün Paris’e gitti.

01 Şubat 2019 Cuma 11:59
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PARİS’TE ÖĞRENCİLİK HEYECANI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yabancı dil pratiği yapmak için bir haftalık workshopa katılan Soner Arıca, Polonya, İtalya, Kore, Çin, Japonya’dan gelen sınıf arkadaşlarıyla öğrencilik günlerine geri döndü.

Arıca’dan Türk Lezzetleri

Deneyimlerini Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaşan Arıca, her öğrencinin kendi ülkesinden specialler getirdiği ve üzerine konuşulan etkinliğe Humus ve Su böreği götürdü. Fotoğraflarda arkadaşları ile on derece keyifli ve heyecanlı olduğu görünen sanatçının bu gidişle tatilini uzatırsa hiç sürpriz olmayacak gibi.

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Anahtar Kelimeler:
ParisSoner ArıcaYaşar Şenyüz
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