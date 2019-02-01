PARİS’TE ÖĞRENCİLİK HEYECANI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yabancı dil pratiği yapmak için bir haftalık workshopa katılan Soner Arıca, Polonya, İtalya, Kore, Çin, Japonya’dan gelen sınıf arkadaşlarıyla öğrencilik günlerine geri döndü.

Arıca’dan Türk Lezzetleri

Deneyimlerini Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaşan Arıca, her öğrencinin kendi ülkesinden specialler getirdiği ve üzerine konuşulan etkinliğe Humus ve Su böreği götürdü. Fotoğraflarda arkadaşları ile on derece keyifli ve heyecanlı olduğu görünen sanatçının bu gidişle tatilini uzatırsa hiç sürpriz olmayacak gibi.