Parasayar Çiftinin 14 Şubat Sürprizi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz günlerde Tv Program Sunucusu olan Burçin Parasayarın doğum günü ile ilgili sorduğumuz bir soruya eşi Murat Parasayar için Benim Kocam Romantik Prens demişti ve bizde bunu haberleştirmiştik.

Parasayar çiftinden 14 Şubat Sevgililer gününde de sıra dışı bir kutlama haberi geldi. Güzel sunucu Buçin Parasayar, eşinden aldığı para çiçeğinisosyal medya hikayesinde paylaşınca takipçilerin yorum ve beğeni bombardımanı ile karşılaştı. Eşi Murat Parasayarın kendisine getirdiğini açıkladığıbuketin üzerinde hatırı sayılır miktarda para yapıştırılmıştı.Bu para çiçekleri olan bir videoyu paylaşan bayan Parasayar daha sonra bu videonun kendilerine ait olmadığını sosyal medyada dolaşırken tesadüfen bulup paylaştığını ve takipçilerine şaka yaptığını açıkladı.