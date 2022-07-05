Para Kazanmanın En Eğlenceli Yolu

HABER: DİNÇER KARACALAR



Mehmet Erdem, Rubato, Can Gox, İlyas Yalçıntaş, Burcu Bakdur gibi isimlerin marka yüzü olduğu, Türkiye’de bir ilke imza atan sihirlibilet hem eğlenmeyi hem de para kazanmayı vadediyor. Bütün aracı kurumları ortadan kaldıran bu uygulamada, herkes dilediği etkinliğin biletini satıp para kazanabilecek ve sayısız avantajla buluşacak.



Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde eğlenirken para kazanmak isteyen herkes sihirlibilet. ‘den bir organizatör gibi dilediği etkinliğin biletini satabilir, katılmak istediği etkinlik için e avantajlı bilet satın alabilir.