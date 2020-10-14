Papatya’nın Yaprakları mühürlendi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL





Gazeteci, yazar, sunucu Funda Akosman Erman bu yılın başında çıkartmış olduğu ‘‘Papatyanın Yaprakları’ adlı kitabına mühürleme çalışması gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz akşam Beyoğlu Han Galeri’de GEA Akademi tarafından gerçekleştirilen bir organizasyon pandemi yasaklarına ramen oldukça kalabalık geçti. Galeride sergilenen eserler geceye katılan ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşılandı. Sergide bulunan bütün mühürleme eserlerin %80 inin satıldığı öğrenilirken, galeride ki eserlerin bir hafta daha sanatseverler için ziyarete açık kalacağı öğrenildi. Sergide Papatyanın Yaprakları adlı kitabına mühürleme çalışması yaparak geceye renk katan Funda Akosman Erman; ‘‘Ben kitabımın içine mühürleme yaptım hayallerimi hedeflerimi resim olarak enerji ile mühürledim, nefesten sonra kitabımın üzerine ve bunu sergiledim... Dedi. Hafta sonuna kadar Han galeride açık kalacak olan eserler sanatsever siyaretçileri bekliyor. Han galeri Pera Palas hoteli’nin hemen yanında ki sokakta fahaliyet gösteriyor.