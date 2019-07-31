TURGAY SAKA VE FULİN ÇOK İDDİALI KONUŞTU

‘‘PANİK YOK’’

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Turgay Saka feat Fulin "PANİK YOK" isimli yeni şarkı Samsun Demir’in Ceo’su olduğu DMC etiketiyle müzik severlerin beğenisine sunuldu. Sözleri Tv Progran yapımcısı Zafer Kerey’e, bestesi ise Turgay Saka’ya ait olan ve birçok müzik otoritelerinden tam not alan “PANİK YOK” isimli şarkıları müzik piyasasına iddialı giriyor.

Panik Yok isimli şarkı, Demet Akalın ve Ömer Topçu’nun beraber seslendirdiği “Oh Olsun” isimli şarkının bestesi de olan Turgay Saka ve Zafer Kerey ikilisine ait. Turgay Saka ve Fulin'in Youtube ve digital platformlarda milyonlarca izlenen başarılı işlerinden sonra başarılarına başarı katacağına inandıkları "PANİK YOK" un düzenlemesi Aranjör Atınç Tombak’a ait. Turgay Saka'nın ve Fulin'in birlikte seslendirdiği şarkının video klibini de Klip Yönetmeni Ahmet Can Tekin üstlendi..