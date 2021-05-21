PANDEMİYLE ÇIKAN GRUP ‘PANDAMİ’

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Farklı olduğu kadar da eğlenceli. Ege Çakır Bilkent Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Alara Canay ODTÜ İngilizce, Doruk Petekkaya Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği, Eren Halıcı ise ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü’nden mezun. Yolları müzikle kesişti. Grup üyeleri tüm sanatçılar gibi eve kapandı. Ancak müzikten vazgeçmediler. Evde müzik yapmak için organize oldular. Eve kapanan binlerce kişiye evlerinden konserler veren ‘Pandami’ grubunun klipleri de dikkat çekici. Kliplerini sosyal medyada yayınlayan ve konserler veren grup üyeleri gelen tepkilerden memnun. Evde müzik yapmak keyifli ancak tek istekleri var. Sahneleri çok özlediklerini dile getiren grup üyeleri çalmak için gün sayıyorlar.