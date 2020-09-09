Pandemi Yolları Kapatınca Projeleri Askıya Alındı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz mart ayında Türkiye’de çekilmesi planlanan ‘‘Bir Türk’e Gönül Verdim’’ adlı sinema filmi için kamera karşısına geçmesi beklenirken yapımcı yönetmen ile anlaşmazlığa düşerek projeden çekilip başka bir proje ile prensipte anlaşan Adams Haziran ayında İstanbu’a gelip sözleşmeye imza atıp çekimlere katılması bekleniyordu. Pandemi nedeni ile Avustralya’da uygulanan yasaklar nedeni ile Türkiye’ye gelemeyince bütün projeler askıya alınarak pandemi sonrasına kaldı.