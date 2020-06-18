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Pandemi Küsleri Biraraya Getirdi

Medyum Ferdi Bozduman küs olduğu Sinan Ayoğlu ile barıştı

18 Haziran 2020 Perşembe 14:56
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Pandemi Küsleri Biraraya Getirdi

BALIKESİR- Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayan 15 medyumundan birisi olan medyum astroloğ şifacı Ferdi Bozduman uzun zamandır küs olduğu Sinan Ayoğlu ile birbirlerine zeyrindalı uzatıp bir araya geldiler. Edremit belediyesinde çalışan Sinan Ayoğlu ile keyifli bir sohbet ortamı geçiren duayen isim pandemi döneminde şifa çalışmalarının ve danışan kitlesinin dahada arttığını belirterek; "çok yoruluyorum ama vazifemi yerine getiriyorum" dedi. 2020 yılını barış yılı ilan ettiğini belirten Ferdi Bozduman; "hiç kimse ile küs kalmayın o insan her an bu dünyadan gidebilir ben küs kalmayı sevmem" şeklinde  cümlelerini bitirdi. 

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.06.2020 15:24
Anahtar Kelimeler:
Medyum Astroloğ şifacı Ferdi BozdumanSinan AyoğluKüs Kalmayın
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