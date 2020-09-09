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PANDEMİ BİTİNCE DÜĞÜN VAR

Nikah 9 ay önce kıyılmış, bebek yolda

09 Eylül 2020 Çarşamba 12:54
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PANDEMİ BİTİNCE DÜĞÜN VAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü Tv program ve Müzik yapımcısı Zafer Kerey herkesi şaşırttı.

Yıllarca ulusal kanallarda bir çok  sevilen Tv programlarının altına imza atan, sonraları şiir ve şarkı sözü yazabilme yeteneğini keşfedip yapımcılığının yanı sıra  söz yazarlığına soyunan ve aynı zamanda Kerey Production isimli müzik yapım şirketinin kuran Zafer Kerey’in 9 ay önce sessiz sedasız Özbekistan uyruklu kendi ülkesinde birçok film de başrol oynamış oyuncu  Miray Kerey’le nikah yaptığı ve çiftin 4 ay önce öğrendikleri bebek müjdesiyle evliliklerini bir kez daha perçinledikleri öğrenildi.  Bu bilgilerin bize ulaşması sonucu kendisini ulaştığımızda; ilişkisinin 2 yıl önce başladığını mutluluğu yakaladığından emin olduğu an eşinin yabancı uyruklu olması nedeniyle vatandaşlık işlemlerinin biran önce gerçekleşmesi için sessiz sedasız  kendi aralarında nikah yaptıklarını, bu yaz için düğün yapmayı planladıklarını ve    ancak maalesef    Covid 19 virüsünün ortaya çıkması nedeniyle düğün planlarını ileri bir tarihe almak zorunda kaldıklarını açıkladı. Bizler de aynı zamanda meslektaşımız olan Zafer Kerey ve Eşi Miray Kerey’e bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

DHA

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