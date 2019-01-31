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PAMUKLARA SARACAK GÜLDEN’DEN YENİ ŞARKI

Sosyal medyada klipten görüntüler paylaşan Gülden Mutlu'ya ''Yeni şarkısıyla dinleyenleri pamuklara saracak'' yorumları geldi.

PAMUKLARA SARACAK GÜLDEN’DEN YENİ ŞARKI

Sosyal medyada klipten görüntüler paylaşan Gülden Mutlu'ya ''Yeni şarkısıyla dinleyenleri pamuklara saracak'' yorumları geldi.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:56
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PAMUKLARA SARACAK GÜLDEN’DEN YENİ ŞARKI

HABER: AZİZ KARATAŞ

“Yatsın Yanıma”, “Unutamam Dedin” gibi şarkılarla yıldızı parlayan ve Ajda Pekkan, Ebru Yaşar, Ece Seçkin, Emre Aydın gibi isimlere verdiği bestelerle adından sıkça söz başarılı şarkıcı Gülden Mutlu, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Osman Çetin’e ait yeni şarkısı “Kandırmışlar Aşk Diye” DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı ve müzikseverlerle buluştu. Yönetmenliğini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren’in üstlendiği şarkının klibinde 6 kostüm giydi ve kadınların farklı ruh hallerini, duygularını kamera karşısında yansıttı. Sosyal medyada klipten görüntüler paylaşan Gülden Mutlu'ya ''Yeni şarkısıyla dinleyenleri pamuklara saracak'' yorumları geldi.


Son Güncelleme: 31.01.2019 12:58
Anahtar Kelimeler:
Aziz KarataşPamuklara SaracakGülden Mutlu
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