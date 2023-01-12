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PAMUK PARS'TAN 2023'ÜN AŞK ŞARKISI: "AŞK BU YA"

Pop müziğin sevilen sesi Pamuk Pars, 'Azılı Bela' ve 'Salla Salla' şarkılarıyla büyük ses getirmişti. Genç sanatçı şimdi de 'Aşk Bu Ya' isimli şarkısıyla müzik dünyasını sallıyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 12:09
PAMUK PARS'TAN 2023'ÜN AŞK ŞARKISI: "AŞK BU YA"

Söz ve müzik Erkan Bal'a, düzenlemesi Ercan Bal'a, mix masteringi Hakan Turhal'a ait olan 'Aşk Bu Ya' Five Müzik Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.   

Firuz Anlı'nın prodüktörlüğünde hazırlanan şarkının klip yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı üstlendi.

Pamuk Pars, güçlü sesi, farklı yorumu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kısa sürede ses getiren ve listelerde hızla tırmanan şarkısına çok güvenen Pamuk Pars, "2023 benim yılım olacak. Bomba gibi geliyorum" dedi.

Bir yandan yeni şarkıları için kolları sıvayan güzel şarkıcı  "Sürprizlerle dolu  bir albüm çalışması yapıyorum ve çok heyecanlıyım" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Pamuk Pars
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