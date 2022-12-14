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Pakize Atay, 'Fasa Fiso'yu sevenlerinin beğenisine sundu

Doktor Pakize Atay, sanatçı kimliğiyle milyonların gönlünde taht kurdu. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra psikiyatri, psikosomatik tıp ve psikoterapi uzmanlıklarını yurtdışında tamamladı. Beraberinde müzik sevgisini de mesleğiyle bütünleştirdi ve “Tabiat Ana”, “Neden?” ve “Ben” şarkılarıyla büyük ses getirdi. 

14 Aralık 2022 Çarşamba 13:37
Pakize Atay, 'Fasa Fiso'yu sevenlerinin beğenisine sundu

Atay, yapmış olduğu şarkılarla duyarlı olmaya çağırıyor, farkındalık yaratıyor ve kendimizi motive etmenin sorumluluğunu hatırlatıyor… Yeni şarkısında bu kez anne ve babaların çocukları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.  

Amacının sosyal farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Dr. Pakize Atay, şarkılarında genellikle çevreyi, doğayı, toplumu ve özsaygıyı konu alıyor. 

Sanatçının söz ve bestesini kendi yazdığı “Fasa Fiso” adlı parçasının düzenlemesinde Tamer Özkan yer aldı. 

Pakize Atay önceki çalışmalarından farklı olarak bu klibinde kendisi yönetmen koltuğuna oturdu. Koreografide İzmir Opera ve Bale sanatçıları yer aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Doktor Pakize AtayPakize Atay
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