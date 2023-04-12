Öznur Çelik: "Organizasyon, bir ekip işidir"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Öznur Çelik “Düğün organizasyonu ve eglence kına gecesi (Byozerwedding)işine odaklanan, organizasyon firmaları arasında prensipli çalısma şirketi olmaktayız . Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve faaliyet organizasyonlarımıza gösterdiğimiz toplumlara büyüme ve sağlam iş & güven fırsatları sağlayarak kaliteyi amaçlıyor. Ve yaptığımız her işin içinde dürüstlük, adalet ve bütünlük arıyoruz. Bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için, organizasyon üzerinde faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlıyoruz. Bu doğrultuda organizasyon’da fayda sağlayan faaliyetler yoluyla ilerlemeye devam etmekteyiz Organizasyon sektöründe güven verme ve saygı niteliğinde adımızı duyurmaya devam ediyoruz. ilk önceliğim müşteri memnuniyetidir..”