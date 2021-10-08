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ÖZLEM YILDIZ ELİNDEN BELMA DÖNERTAŞ’A ÖDÜL

08 Ekim 2021 Cuma 10:47
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ÖZLEM YILDIZ ELİNDEN BELMA DÖNERTAŞ’A ÖDÜL

DİNÇER KARACALAR

 İstanbul’da Dedeman Otel'de düzenlenen ve Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar tarafından organize edilen Altın Kalite Ödül Töreni, Şenol İpek ve Özlem Yıldız'ın sunumlarıyla gerçekleşti. Altın Kalite Ödül Töreni gecesinde magazin dünyası yanında iş dünyası ve başarıyı işinde elde etmiş kişilere ödül verilirken, hastalarıyla kurduğu iletişim ile dikkat çeken Op. Dr. Belma Dönertaş, ‘Altın Kalite Ödülü’ne layık görüldü.  Törenin en ilgi çeken ödülü ise Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Belma Dönertaş’a verildi. Yaptığı çalışmalar, hamilelik sürecinde beslenme yöntemleri ve sağlıklı hamilelik süreci hakkında hastalarıyla iletişimi dikkat çeken Op. Dr. Belma Dönertaş, “Ne iş yaparsanız yapın iletişim mesleğinizdeki en önemli gücünüzdür, anlamak ve anlatmak başarıya taşır, teşhis koymanın en önemli adımı da anlamak” dedi. 4. Altın Kalite Ödüllerinde Yılın En İyi Kadın Doğum Uzmanı olarak  Op. Dr. Belma Dönertaş ödülünü Şenol İpek' in Özlem Yıldız'ın ellerinden aldı. İletişim danışmanı Özgür Aras da ödülünü alırken geceye Gökçe Kırgız-Yılmaz Taner çifti katılırken Gökçe Kırgız ödülünü aldı.Yağız, Ayça, Yılmaz Morgül, Ersan Er,Murat Övüç gibi sanatçılar sahnede şarkı söyledi ödüllerini aldı.Organizatör Hülya Yanıkdağ'da gece de güzelliği ile göz kamaştırdı.

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ÖZLEM YILDIZ ELİNDEN BELMA DÖNERTAŞA ÖDÜL
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