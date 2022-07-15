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Özhan: 10 gün gibi kısa bir sürede "Üç Kuruş" 1 milyona ulaştı

Pop müziğin genç temsilcilerinden Özhan 'Üç Kuruş' adlı şarkısıyla büyük beğeni topluyor.

15 Temmuz 2022 Cuma 12:54
Özhan: 10 gün gibi kısa bir sürede "Üç Kuruş" 1 milyona ulaştı

HABER: SEDAT SARIKAYA

Başarılı ve sevilen şarkıcılardan Özhan müzığe ara verdikten sonra ilk eserini çıkarttı ve eserinin adına 'Üç Kuruş' adını verdi.'Üç Kuruş' adlı eserin Aranjesi Umut sayıt ,Mix ve Mastering'ini  Özgür Yurtoğlu yaptı.Şarkı çıkar çıkmaz inanılmaz bir yükseliş yaparak 10 gün gibi bir zamanda 1 milyon izlenmeye ulaştı.Özhan gazetecilere yaptığı açıklamada "Hız kesmeden yeni projelerimize devam ediyoruz. En yakın zamanda 1 çok eserimiz daha çıkıcak.Bu yıl bitmeden 3 yeni eserimiz daha sevenlerimizle buluşucak.1 milyona ulaşan şarkısının için izlenmesi ve paylaşılmasına istinaden yaptığı açıklamada Şarkıma nazar değmesin sevenlerim şarkımı daha çok paylaşsın ve izlesin" diyerek açıklamalarını bitirdi.

Şarkı video link: https://youtu.be/G35YdpocLvw

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