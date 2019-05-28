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Özge Ulusoy'un Havlu Gelinliği

Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii ile İTÜ – Fashion Institute of Technology (FIT) Moda Tasarımı Programı'nın 12. dönem mezunlarının tasarımları İTÜ Fashion Show 2019'da görücüye çıktı.  

Özge Ulusoy'un Havlu Gelinliği

Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii ile İTÜ – Fashion Institute of Technology (FIT) Moda Tasarımı Programı'nın 12. dönem mezunlarının tasarımları İTÜ Fashion Show 2019'da görücüye çıktı.  

28 Mayıs 2019 Salı 13:45
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Özge Ulusoy'un Havlu Gelinliği

İSTANBUL- Moda dünyasının her yıl büyük merakla beklediği İTÜ Fashion Show 2019, Banu Noyan koreografisiyle Istanbul’da gerçekleşti.  İTÜ Rektörlüğü’nün katkılarıyla yapılan İTÜ Fashion Show'un sunuculuğunu Mesut Yar üstlendi.  Aralarında Özge Ulusoy, Wilma Elles ve Ece Gürsel’in de bulunduğu 30 mankenin podyuma çıktığı organizasyonda genç modacılar; tasarımlarını, hazır giyim ve moda sektörünün önemli isimlerinin karşısına çıkardı. Özge Ulusoy'un giydiği havludan gelinlik büyük merak uyandırdı. 



Kazananlar belli oldu
Yarışmanın seçici jürisinin kararıyla İTÜ Fashion Show 2019'in en başarılı tasarımları seçildi.   
Yarışmada  Mirel Okumuş hazırladığı tasarımla birinci seçildi. 2. Selda Palacı, 3. Melis Kaya oldu. Koton Özel Ödülü'nü ise Derev Clara Kösedağ kazandı. 
Dereceye girenler ödüllerini İTÜ-FIT Moda Tasarımı Program Koordinatörü Prof. Dr. Cevza Candan'ın elinden aldı. Tasarımlarını moda dünyasının önde gelen isimlerinin beğenisine sunan gençlerin podyumdaki heyecanı görülmeye değerdi. 
 

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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