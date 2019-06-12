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Özcan Deniz Oğluyla İlk Tatilini Yapacak

Özcan Deniz’in yıllar sonra ilk sahne performansını gerçekleştireceği yer Elexus Hotel oldu. 29 Haziran cumartesi günü sevenleri ile buluşacak.

Özcan Deniz Oğluyla İlk Tatilini Yapacak

Özcan Deniz’in yıllar sonra ilk sahne performansını gerçekleştireceği yer Elexus Hotel oldu. 29 Haziran cumartesi günü sevenleri ile buluşacak.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
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Özcan Deniz Oğluyla İlk Tatilini Yapacak

KIBRIS- Yıllardır sahnelere ara veren Özcan Deniz’in hayranlarıyla buluşacak olması, otelde rezervasyonların artmasına yol açtı. Gelecek olan misafirler Özcan Deniz’le aynı katta konaklamak isteyince otel yönetimi, onun bulunduğu katı kapatmak zorunda kaldı. Özcan Deniz, eşi, oğlu, annesi ve 4 bakıcısıyla otele 3 gün önceden gelip kısa bir tatilde yapacak. Oğluyla yapacağı ilk tatil olacak. Eşi Feyza Deniz için tamamen organik ürünlerden oluşan bir menü listesi hazırlandı.

Özcan Deniz için yapılan hazırlıklar;

1 kral dairesi, 6 suit oda, 3 vito araç.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.06.2019 07:33
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