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OYUNCULUĞU İLE SES GETİRDİ

Cuma akşamlarına damga vuran Yalı Çapkını dizisinde Zerrin karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Toprak Sağlam, dün yayınlanan yeni bölümde TT oldu. Canlandırdığı Zerrin karakteriyle geceye damga vuran Toprak Sağlam, dizinin takipçilerini ikiye böldü.

03 Nisan 2023 Pazartesi 10:20
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OYUNCULUĞU İLE SES GETİRDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Güzelliği kadar oyunculuğu ile konuşulan, diziye farklı bir soluk getiren Toprak Sağlam’a sosyal medyadan “ Çok asilsiniz”, “ Sakın dizide kısa kalmayın yoksa tadı kaçar”, “ Çok güzel rol yapıyorsunuz” gibi beğeni yorumları yağarken, bir grup izleyici de kızı Pelin karakterine duyduğu öfkeyi “Kızını da al ve git hepimizin iyiliği için” gibi yorumlarda bulundu. Kısa sürede oyunculuğu ve canlandırdığı karakterle ses getiren Toprak Sağlam, yorumları keyifle okuduğunu dile getirdi. İlk Göz Ağrısı dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan güzel oyuncu, daha önce Kuzey Rüzgarı, Böyle Bitmesin, Bodrum Masalı gibi ekranın ilgiyle izlenen yapımlarında da rol almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yalı ÇapkınıToprak Sağlam
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