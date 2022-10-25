OYUNCU SONER TÜRKER YENİ DİZİYE BAŞLIYOR

Diriliş Ertuğrul, Avlu, Eşkiya, Gecenin Kraliçesi, Savaşçı, Familya ve Görevimiz Komedi dizilerinden tanıdığımız başarılı oyuncu Soner Türker sürpriz bir dizi ile ekranlara geri dönüyor.

Uzun yıllar İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Üçüncü Zil Tiyatro Topluluğu'nda görev almış olan oyuncu, Erhan Güven'in "Tahran'dan Kaçış" isimli kitabından uyarlanan, çekimleri İstanbul, Tokyo ve Kapadokya'da gerçekleşen ve Furkan Palalı, Megumi Masaki, Burhan Öçal, Ayten Uncuoğlu ile birlikte oynadığı "Yuvaya Dönüş" isimli sinema filmindeki rolü ile pek çok ödüle aday gösterilmişti.

Kendine has tarzı ve farklı rollerdeki etkili oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken, şu an "Ünlülerin Menajeri" olarak ta bilinen ve pek çok dizi, reklam ve sinema filmine oyuncu veren Özlem Sevdiren ile çalışan Soner Türker suç ve drama konulu "Tezgah" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yapımcılığını Storybox İletişim'in üstlendiği, senaryosu Metin Saygın'a ait bu yeni projenin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Atan ve Yunus Emre Özdemir oturuyor.

Aynı zamanda Seferin Kızı'nda rol alan Beren Gençalp'in oyuncu koçluğunu da yürüten Soner Türker'in Reha Özcan ve Timur Acar'la birlikte oynadığı yeni sinema filmi de yine bu sezon vizyona girecek.