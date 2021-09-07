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OYUNCU SİBEL DEMİRDİŞ AZERBAYCAN TV'DE!

07 Eylül 2021 Salı 10:53
13 Okunma
OYUNCU SİBEL DEMİRDİŞ AZERBAYCAN TV'DE!

On parmağında on marifet olan oyuncu, senarist gazeteci Sibel Demirdiş Azerbaycan Tv de Orhan Şahbazov Bizim Tv Azerbaycan Tv' nin Yönetmeni Sibel Demirdiş Bakü' den Röportaj yaptı

Birlik ve beraberlik mesajlarını içerdiği video da Demirdiş,  sanatı yaşamayı ve yaşatmayı çok seviyorum senaryo yazarıyım diyerek '' YER ALTI ÇETESİ ' adlı senaryosu ile ilgili bilgiler de verdi.

Ve sözlerine ekledi '' SPONSOR '' bekliyoruz

Konya'da mekan izinleri alındı. Oyuncuların yeme içme konaklama hepsi hazır. bir sıkıntımız maddi sponsor destekleri bekliyoruz dedi.

Azerbaycan'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanında çok sayıda izlenme  aldı. Konya, Alanya, İstanbul'da Yer Altı Çetesi 

Konya halkı Yer Altı Çetesi Sinema Filmi çekileceği için onlar bizden heyecanlı duyurmak için filmin çekilmesi için Sponsor destek bekliyorum dedi

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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OYUNCU SİBEL DEMİRDİŞ AZERBAYCAN TVDE
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