Oyuncu Rojda Demirer: Yeni moda Rojda saçı

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Ünlü oyuncu Rojda Demirer’in yeni imajı moda oldu. Saçlarını ünlülerin kuaförü Ferdi Midilli’ye emanet eden güzel sanatçı, saç rengi ve kesimiyle yeni bir akım başlattı.

“Çarpışma” dizisindeki rolü için imajını değiştiren Rojda Demirer, etkileyici görüntüsüyle yeni bir moda başlattı. Kendini “ünlülerin kuaförü” olarak da bilinen Ferdi Midilli’ye emanet eden Demirer, saçlarını hem kestirdi hem de boyattı. Yeni imajıyla büyük beğeni toplayan kumral güzel, birçok genç kadına da ilham oldu. Oyuncuya sosyal medya üzerinden saçlarıyla ilgili çok sayıda mesaj geldi.

KENDİMİ USTA ELLERE TESLİM ETTİM

Rojda Demirer, Instagram’da kendisini mesaj yağmuruna tutan takipçilerini yaptığı bir paylaşımla Ferdi Midilli’ye yönlendirdi: “Saçımın rengiyle ilgili o kadar çok soru geliyor ki, inanın net cevabı ben de bilmiyorum. Sadece çıkan tonun herkesin ana rengiyle alakalı olduğunu Ferdi’den duymuşluğum var. Kendimi Ferdi Midilli’nin usta ellerine teslim etmiş durumdayım. Kendisi tam bir doğal kumral tonlar ustası benim için. Sorularınızı ona yönlendirirseniz seve seve cevaplayacağına eminim.”

KUAFÖR SALONUNA ROJDA FOTOĞRAFIYLA GELİYORLAR

Çok sayıda ünlü oyuncu ve şarkıcıyla çalışan saç sanatçısı Ferdi Midilli de Rojda Demirer’in saç rengi ve kesiminin çok talep gördüğünü söyledi: “Kadınlar ellerinde Rojda Demirer’in fotoğrafıyla gelip ‘Biz de saçımızın böyle olmasını istiyoruz’ diyorlar. İnanılmaz bir talep var. Hatta yurtdışından gelenler bile oluyor.” Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olan ve Instagram’da 600 bini aşkın takipçisi bulunan Ferdi Midilli, kuaför salonu Ida Hair ile Etiler’de hizmet veriyor.