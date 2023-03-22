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Oyuncu Emirhan Öztürk, Mayıs 2023'de filme hazır

22 Mart 2023 Çarşamba 16:45
Oyuncu Emirhan Öztürk, Mayıs 2023'de filme hazır

Trabzon Of'lu Emirhan Öztürk Trabzon  Lisesi,Denizcilik Güverte Bölümü'nden mezun oldu. Hayallerini gerçekleştirmek için 1 yıl sinema ve dizi oyunculuğu eğitimi aldı

İlk oyunculuk sınavını Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar Dizisi'nde verdi,bu dizede 2 bölüm oynadı,kariyerine birde tiyatro oyunculuğunu ekledi.

Genç ve yakışıklı oyuncu Emirhan Öztürk,son 4 yıl'dan bu yana birçok sinema,dizi,reklam ve bir de şarkı kliplerinde yer alırken, hayaline kavuştu 

 2021 yılında girdiğim oyunculuk sektörü 2023 yılında kadar 18 proje tamamlayarak kariyerinde dönüm noktası oldu.

 2023 Yılı'nda mayıs ayında çekilmesi planlanan bir dizi Projesi anlaşması imzalayarak " benim için güzel çıkış olacak" dedi.

 Tiyatro ve tv kamera oyunculuğunu da sergilemek isteyen Emirhan Öztürk tiyatro ve kamera oyunculuğunun sinema ve dizi çekimlerindeki gibi tekrarı yok,tamamen özgüvene bağlı.Bu da benim oyunculuk tecrübemi daha da yukurı taşıyacak" En büyük hedefim Adımı gelecek nesillere taşıyan başarılı bir aktör olmak " dedi 

Ödülleri 

*2022 Yılın En İyi Çıkış Yapan Genç Oyuncu

Film ve Diziler :

*2020 Savaşçı 

*2020 Arka Sokaklar

*2022 Çukur

*2022 Payitaht Abdulhamid 

*2022 Şeflerin Şefi

*2022 Akif

*2023 Annis Ölüm Gecesi

*2023 Kardeşlerim

*2023 Yemin

*2023 Yazgı

EMİRHAN ÖZTÜRK

Haber. Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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Oyuncu Emirhan ÖztürkMayıs 2023de Filme Hazır
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