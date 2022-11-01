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Oyuncu Çisil Oral’ın basın danışmanı Alper Ergez oldu

01 Kasım 2022 Salı 13:35
Oyuncu Çisil Oral’ın basın danışmanı Alper Ergez oldu

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Başarılı yazar ve oyuncu Çisil Oral, yeni nesil medyanin önemli isimlerinden Alper Ergez ile çalışmaya başladı. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Yaratıcı Yazarlık Bölümlerinden mezun olan oyuncu, senaryosunu yazdığı sinema filminin ve tiyatro oyunlarının hazırlık çalışmaları nedeniyle profesyonel bir ekiple çalışma kararı aldı. Bunun ilk adımını da basın-pr dünyasının deneyimli ve yenilikçi ismi Alper Ergez ile anlaşarak gerçekleştirdi. Yaptığı televizyon programı ile de adından söz ettiren sevilen oyuncu, yeni sezonda da izleyici karşısında olmaya devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Çisil Oralın Basın Danışmanı Alper Ergez Oldu
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