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OYUNCU BURHAN ÇELİK

Oyuncu Burhan Çelik, ünlü oyuncu Çağla Şimşek'le objektiflerimize yansıdı !

23 Haziran 2020 Salı 16:35
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OYUNCU BURHAN ÇELİK

HABER: MURAT UYGUR

2013 yılında oyunculuk kariyerini başlatan başarılı oyuncu Burhan Çelik, yakında yeni projelere imza atacağını, şu an için gelen senaryoları incelediğini ve en kısa zamanda da start vereceğini söyledi.


İleride ünlü oyuncu Çağla Şimşek'le projede yer almak istiyor!

Meslektaşı olan ünlü oyuncu Çağla Şimşek'le görüşme yapan Burhan Çelik ''Beraber bir proje görecek miyiz?'' sorularımızı yanıtsız bırakmadı. 

Burhan Çelik : '' Eğer ileride bize bir sinema projesi sunulursa, Çağla Şimşek'le rol arkadaşı olmayı ben de isterim'' dedi.

Oyuncu Çağla Şimşek ise kameralarımıza '' Burhan Bey çok başarılı bir oyuncu, ileride aynı projede olmaktan ben de çok keyif alırım.'' diyerek oyuncu arkadaşı Burhan Çelik'in sözlerine ortak oldu.

Oyuncu Burhan Çelik'in 2015 yılında da  başrolü olduğu  'Gizemli Köşk' adlı film izleyenler tarafından tam puan almıştı. 

2019 yılında da 'O İş Bende 'adlı sinema filminde mafya lideri Zülküf karakterini canlandırmıştı.

Sosyal hayatında da oldukça başarılı olan Çelik aynı zamanda boksör ve iş adamı.

Oyunculuğun yanı sıra sağlık için spor yapmaktan keyif aldığını ve zihnini dinlendirdiğini, aynı zamanda bu faktörün rollerine hazırlanırken büyük etkisi olduğunu belirtti.

Burhan Çelik' in Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Suriye’den Kaçış (2013)

Gizemli Köşk (Başrol, 2015)

Zifir-i Azap (2018)

O İş Bende (Zülküf, 2019)

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.06.2020 16:38
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