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Öykü Gürman güzelliği ve şarkıları ile mest etti

08 Ekim 2021 Cuma 10:49
14 Okunma
Öykü Gürman güzelliği ve şarkıları ile mest etti

DİNÇER KARACALAR

Müzisyenliğinin yanı sıra oyunculuğu ile son dönemde adından söz ettiren Öykü Gürman Beylikdüzü Mask Beach sahnesinde İstanbul seyircisi ile buluştu. Türkiye'nin dört bir yanında verdiği konserlerde binlerce kişiyle buluşan Gürman, uzun zaman sonra İstanbul'da sahneye çıkmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Seyircisinin kendisinden duymayı beklediği ‘Ah Bu Sevdaluk’ ve ‘Oy Beni Vurun Vurun’ türküleri haricinde ‘Yalan Gözlerin’, ‘Düşün Beni’, ‘Seni Ben Unutmak İstemedim ki’, ‘Boyalı Direk’, 'Yine Sevenler Sevsin' ile coşkulu ve duygulu bir konserle hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attı.

Öykü Gürman sempatik tavırları ve sıcaklığı ile hayranlarına şarkıları aracılığıya  keyifli anlarda yaşattı. 

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