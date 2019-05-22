Oya Küçümen, Yıllar Sonra Mikrofon Başına Geçti

İSTANBUL- JW stüdyolarında kayıtları yapılan albümün mix ve mastering’ini Bora Ebeoğlu yaptı. Albümde bestesi Cengiz Onurala ait ‘Giderim Bu Diyardan’da vokaliyle Oya

Küçümen, yıllar sonra bir albüm için stüdyoyaya girerek mikrofon başına geçti.

Ayrıca albümde yer alan ‘Edirne Blues’te klarnettte Serkan Çağrı davulda Volkan Oktem eşlik etti.



Ceyda Pirali’nin piyanosuyla çıkardığı temalara, takım arkadaşlarının da katkısıyla,ustalıkla icra edilmiş muzip emprovizeler, dinleyicileri gülümsetecek. Albümde jazz ve klasik müziğinin zengin perspektifiyle coğrafyamızın lezzetli karışımı sıkça hissediliyor.

Haber: Elif Günay Hayvalı