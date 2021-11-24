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Oya Çağlar’dan Madam Fortine'nin Sırrı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Kasım 2021 Çarşamba 17:41
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Oya Çağlar’dan Madam Fortine'nin Sırrı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Oya Çağlar’ın ilk kitabı olan ‘’Madam Fortine’nin Sırrı’’ Şule Yayınları etiketi ile tüm seçkin kitapçıların raflarında ve dijital kitap evlerinin vitrinlerinde yerini aldı. Geçtiğimiz gün Ümraniye Belediyesinin açmış olduğu Kitap Fuarı’nda ki Şule Yayınlarının standında ilk imza gününe katılan yazar oldukça heyecanlı dakikalar yaşadı. Özellikle çocuk kitapseverlerin hem imza almaya çalışması, hem de fotoğraf çektirmek istemeleri Oya Çağlar’ı oldukça mutlu etti. Kitabın içinde bulunan resimler ise Ayşe Ural imzası taşıyor.

‘’Dedektif misali merdivenleri tarayarak yukarı doğru tırmanmaya başladık. Yoktu, her bir basamakta başımdan aşağıya kaynar sular dökülüyordu. Sarı Jaguar hepimizden önce çıkıyordu, beş altı basamak önde tırmanan Jaguar: 

- Buldum, buldum, ben buldum, yaşasın!
Sarı Jaguar demek mutluluk demekti, hayatımı kurtarmıştı, canım dostum.

Komşunuzun meraklı ve becerikli bir kedisi var. Ve bir de gizli sırrı. Gece vakti tarihi mekânların altındaki geçitlere, dehlizlere neden gidiyor komşunuz? Kahverengi defterde ne yazıyor? Bu parlayan taşlar nedir?

Sizi İstanbul'un tarihi yerlerinde bir maceraya davet ediyor Sarı Jaguar. Siz merakla peşinden giderken o da bazen yardım edecek bazen yaramazlık yapacak. Dostluk, tarih, gizem, elbet çözülecek bir sır ve heyecan dolu bir macera Madam Fortine'nin Sırrı'nda.’’

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Oya ÇağlarMadam Fortinenin Sırrı
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