Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.646,32
ALTIN
988,86
DOLAR
16,59
STERLİN
20,88
EURO
17,82
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 15...
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otomotiv firmasına sergili kutlama

Yasin Doğancı'nın sahibi olduğu Decider Auto İstanbul, birinci yılını kutladı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 14:56
Otomotiv firmasına sergili kutlama

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Trafikte Genç Kızlarımızın Bir Adım Öne Çıkmasına Destek Oluyoruz” diyerek birinci yılları vesilesiyle Kasımpaşa Kız Öğrenci Yurdu'ndan beş genç kızın “sürücü kursu ve ehliyet sınavı” masraflarını üstlenen firma sahibi, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi önemsediklerini belirtti.

Kutlamanın gerçekleştiği galeride, Ergin İnan, Haluk Akakçe, Memduh Kuzay, Babür İsmailov’un da eserleri sergilendi.

Yasin/Özsel Doğancı'nın ev sahipliği yaptığı kutlamaya katılan aralarında Buse Terim Bahçekapılı/Volkan Bahçekapılı, Cemal Dindar/Şebnem Celepoğlu Dindar, Kerem Lafçı/ Fatmagül Fakı Lafçı, Erdem/Seval Tınarlıoğlu, Atilla/Bahar Mutlu’nun da yer aldığı davetliler, DJ Engin Yelkenci’nin müziği eşliğinde keyifli dakikalar geçirdiler.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yasin DoğancıDecider Auto İstanbulDecider Auto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca Ünlü şarkıcı Otilia Türkiye'ye geliyor! 
Dünyaca Ünlü şarkıcı Otilia Türkiye'ye geliyor! 
CANU Yeni Şarkısı Party İle Ezberleri Bozuyor!
CANU Yeni Şarkısı Party İle Ezberleri Bozuyor!
Şeyma Subaşı'nın golf merakı
Şeyma Subaşı'nın golf merakı
Yılın En Başarılı Sahne Performansı Yine Olcay Kutluca’nın
Yılın En Başarılı Sahne Performansı Yine Olcay Kutluca’nın
BERKAY AKÇAY 'TÖVBE' İLE BOMBA GİBİ GELİYOR
BERKAY AKÇAY 'TÖVBE' İLE BOMBA GİBİ GELİYOR
Eren Çıralar’ın aşk hikayesi
Eren Çıralar’ın aşk hikayesi
Sıla konserlerine bir aylık zorunlu erteleme 
Sıla konserlerine bir aylık zorunlu erteleme 
Sayışman'a Türk Tıraşı
Sayışman'a Türk Tıraşı
Ünlülerin Ayakkabıcısı Onur Ateş Franchising Vermeye Başladı
Ünlülerin Ayakkabıcısı Onur Ateş Franchising Vermeye Başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi