Otomotiv firmasına sergili kutlama

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Trafikte Genç Kızlarımızın Bir Adım Öne Çıkmasına Destek Oluyoruz” diyerek birinci yılları vesilesiyle Kasımpaşa Kız Öğrenci Yurdu'ndan beş genç kızın “sürücü kursu ve ehliyet sınavı” masraflarını üstlenen firma sahibi, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi önemsediklerini belirtti.



Kutlamanın gerçekleştiği galeride, Ergin İnan, Haluk Akakçe, Memduh Kuzay, Babür İsmailov’un da eserleri sergilendi.



Yasin/Özsel Doğancı'nın ev sahipliği yaptığı kutlamaya katılan aralarında Buse Terim Bahçekapılı/Volkan Bahçekapılı, Cemal Dindar/Şebnem Celepoğlu Dindar, Kerem Lafçı/ Fatmagül Fakı Lafçı, Erdem/Seval Tınarlıoğlu, Atilla/Bahar Mutlu’nun da yer aldığı davetliler, DJ Engin Yelkenci’nin müziği eşliğinde keyifli dakikalar geçirdiler.

