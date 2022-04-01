Osman Sekiz filminin galası yapıldı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Rock filmin yapımcılığını üstlendiği senaryosunu Kemal Uçar'ın kalema aldığı, yapım tasarımını İlban Ertem'in yaptığı Osman Sekiz filmi 1 Nisan'da vizyona giriyor. Kanyon'da düzenlenen galaya filmin oyuncuları Begüm Birgören, Kemal Uçar ve yönetmen Ezel Akay katıldı.

Yönetmen Ezel Akay yaptığı açıklamada "Türkiye'de ilk defa bir türü denedim. Güzel bir deneme gerçekleştirdik. Angorafobi hastası bir adam ile aynı konakta yaşadığı canavarların hikayesini beyazperdeye taşıdık"dedi.

Filmin aynı zamanda senaryosunu yazan oyuncu Kemal Uçar ise filmin başka bir zaman diliminde geçtiğini belirterek "Filmi izlemeye gelenler güzel ve renkli bir yolculuk yaşayacak. Türünün ilk örneği bir film oldu"dedi.

Filmde Nazlı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Begüm Birgören, "Türkiye'de ilk kez çekilen ve izleyicinin çok beğeneceğini düşünüyorum. Farklı bir tadı ve dünyası var. Özellikle ailelerin izleyebileceği güzel bir film oldu" dedi