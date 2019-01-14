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ORTALIĞI KARIŞTIRAN YÜZÜK

Geçen hafta 9. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödül Töreninde Ferman Toprak tarafından açık artırma ile 23 Bin TL ye satınalınan ve sonrasında Muhterem Nur tarafından davalık olan yüzük konusunda taraflar arasında sular durulmuyor. Yüzüğü imal edip gece için bağışlayan Mina Pırlanta da karşı dava açmak için harekete geçti. 

ORTALIĞI KARIŞTIRAN YÜZÜK

Geçen hafta 9. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödül Töreninde Ferman Toprak tarafından açık artırma ile 23 Bin TL ye satınalınan ve sonrasında Muhterem Nur tarafından davalık olan yüzük konusunda taraflar arasında sular durulmuyor. Yüzüğü imal edip gece için bağışlayan Mina Pırlanta da karşı dava açmak için harekete geçti. 

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:44
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ORTALIĞI KARIŞTIRAN YÜZÜK

YAŞAR ŞENYÜZ

9.Engelsiz Yaşam Vakfı Gecesi’nde açık artırmayla Ferman Toprak tarafından satın alınan yüzükle ilgili yeni gelişmeler sürüyor. Muhterem Nur’un gece ile alakalı dava açması sonrasında peş peşe açıklamalar da geliyor. İlk olarak Demet Akalın ve Ferman Toprak sosyal medyadan açıklama yapmıştı, ardından Engelsiz Yaşam Vakfı’ından bir basın bildirisi yapıldı, şimdi de  Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği de konu ile alakalı bir basın bildirisi yayınladı ve tam ortalık duruluyor derken Mina Pırlanta’nın Muhterem Nur’a bir karşı dava açma girişiminde olduğunu öğrendik ve firma sahibi Can Muhtar’ı arayarak düşüncelerini sorduk.

Can Bey bu yüzük olayını bize bir de siz anlatabilirmisiniz, bu olay nasıl oldu ve sizin bu konu hakkında bir dava açacağınız söyleniyor bunlar gerçekmi?

Evet yüzük kendi firmam tarafından tasarlanmış ve Engelsiz Yaşam Vakfı’na bedelsiz olarak bağışlanmıtır. Gece de açık arttırmada maddi geliri Şehit Aileleri ve Engelsiz Sigorta ya verilmek üzere satılmıştır. Bu yüzüğün açık arttırmaya çıkması esnasında sadece ve sadece geliri ihtiyaç sahibi adı geçen kurumlara Mina Pırlanta’nın bir bağışı olarak lanse edilmiş olup kesinlikle bir başka kişinin parmağındaki yada benzeri yüzük olarak kopyalanmamıştır ve o isimle açık arttırmaya çıkmamıştır. O gece adı geçen filmle yada kişilerle alakası bile yoktur. Haklarımı Avukatım Edip Önder aracılığı ile adalet önünde arıyacağımı burada da beyan ederim.

Can bey bu yüzüğün Müslüm Gürses’in yüzüğünün bir kopyası olduğu dedikodusu var bu konuda ne söylemek istersiniz. 

Bu kesinlikle doğru değildir çünkü konusu geçen, yani gecede açık artırmaya sunulan yüzük Mina Pırlanta tarafından ödül gecesi için özel olarak üretilmiş ilk ve tek yani eşi olmayan bir yüzüktür. Bu yüzükten kesinlikle özel bağış hariç piyasaya benim adım yada ürünüm olarak dahi girilmeyecektir. Belki üzerinden 3 ay geçtikten sonra özel olarak isteyen bir müşterilerim çıkarsa bir yada iki tane yapıp kalıbını imha edeceğim.

Olay yüzüğü imal edip şehit çocuklarına yardım için bağtacısıışlayan Mina Pırlantanın sahibi Can Muhtar Muhterem Nur’a karşı dava açıyor.

İnanıyoruz ki okuyucularımız da bu kadar ses getiren bu yüzüğün özelliklerini ve fiyatını merak ediyordur. Acaba özelliği ve fiyatı nedir?

Engelsiz Yaşam gecesi için özel olarak ürettiğimiz yüzüğün tepe noktasında yeşil Babylon taş kulanılırken alt kısımda safir ve diğer her tarafı pırlanta taşlarla işlenmiştir. Babylon taş: 4.76 – Safir: 3.78 - Pırlanta: 3.50 Ct olarak kullanılmıştır. Altın Agırlığı 14.00 gr ve 8 ayar üretilmiştir. Piyasa değeri yaklaşık 5.000 $ olup üretim bedeli: 4000 $ dır. Ürün tamamıyla sertifikalı ve yüzükte taş düşüğü ölçü yaptırma ve üründe üretimden gelen bir deformasyona karşı 1 yıllık garantisi vardır.

Can bey sizi bir çok sosyal sorumluluk projesine sponsor olarak, ürettiğiniz ürünlerle katkılar yapan bir hayırsever olarak tanıyoruz bu yaşananlar sizde bir yılgınlık, bıkkınlık yaratırmı?

 Magazin gündemine bomba gibi düşen ve 23 Bin TL ye satılan yüzüğün piyasa değeri 5.000 Dolar. (27.500 TL) cıvarında.

Kesinlikle hayır. Ben bu meslekte 25. Yılımdayım, yaşadığım müdetçe de devam edeceğim tek işim bu olacak ve sponsorluklarıma da her fırsatta devam edeceğim. Hiç bir kişinin çıkışı yada olumsuz görüşü beni etkilemez tam tersi mesleğime daha fazla ayrıntı katarak devam etme şevki verir. Ben dokunmayı insanlara yardımcı olmayı severek yapan biriyim, kesin olarak şunu söyleyeyim eğer bu yaptığım suçsa bunu herkes bilmedirki ben bu suçu ömrüm boyunca işleyeceğim. Allahtan gelen hariç mesleğimde hiç bir güç beni durduramaz, Herkese de tavsiyem ihtiyaç durumunda olanlara koşarak elimizi uzatmalıyız, hepimiz bir engelli adayıyız ve yarınımızın ne olacagını allah hariç kimse bilemez...

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.01.2019 19:51
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Yaşar Şenyüzönce VatanMina PırlantaDavalıkMuhterem Nur23 Bin TLFerman Toprak9. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödül TöreniYüzük
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