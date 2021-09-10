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ORTA ASYA MÜZİĞİNE İLK ÖDÜL

10 Eylül 2021 Cuma 12:50
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ORTA ASYA MÜZİĞİNE İLK ÖDÜL

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gayrettepe Masquerade clup’de gerçekleşen RM’C RMU MASTER ödül töreni Rüya Masal Coşkuntuna organizatörlüğünde hayli renkli geçti. Seçkin davetlilerin katıldığı gecede bir ilk yaşanırken orta Asya müziğine ödül verildi. Orta Asya müziğinin ülkemizdeki ilk ve en önemli yorumcusu Şahsenem bu ödüle layık görülürken, orta Asya müziğini Türk müziğiyle harmanlayıp kendi tarzını ortaya çıkardığını ve tarzıyla ödüle layık görülmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Şehir tiyatrolarında “Ay Carmela” isimli oyunun başrolünde yer alan Ada Alize Ertem, yılın en iyi tiyatrocusu seçilirken, birçok dizi ve sinema filminde rol aldım ama tiyatro adına ödül almak bana onur verdi vurgusunu yaptı. Yılın iyileri olarak ödül alan Şahsenem ve Ada Alize Ertem’in basın danışmanı Selçuk Aka’da yılın en iyi basın danışmanı ödülünü aldı. Ödül gecesinden çok sahne showlarıyla eğlenceye dönüşen gecede üç kafadar, Şahsenem, Ada Alize Ertem ve basın danışmanları Selçuk Aka gönüllerince eğlendiler.

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA

0535 577 47 19

Anahtar Kelimeler:
ORTA ASYA MÜZİĞİNE İLK ÖDÜL
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