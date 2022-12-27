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Onur Seyit Yaran Madrid’i salladı

27 Aralık 2022 Salı 11:57
Onur Seyit Yaran Madrid’i salladı

HABER: AZİZ KARATAŞ

Rol aldığı diziler sayesinde ünü sınırları aşan ve İspanya’da da geniş bir hayran kitlesi bulunan Onur Seyit Yaran, Madrid’e gitti. Televizyon ve dergi çekimlerine katılan ünlü oyuncu, İspanyol hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

İspanya’da Onur Seyit Yaran rüzgârları esti. Ülkenin en büyük televizyon kanallarından Atresmedia Antena 3’ün daveti üzerine Madrid’e giden genç oyuncuyu kanal binasında hayranları karşıladı. Coşkulu kalabalığı karşısında bulunca şaşıran Yaran, bu ilgiyi karşılıksız bırakmayıp hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.

İSPANYOLCA TEŞEKKÜR ETTİ

Onur Seyit Yaran, İspanya’da yazılı basına da konuştu. Başta Hola dergisi olmak üzere 10 ayrı dergi, ünlü oyuncuyla röportaj yaptı. İspanya’da gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk yaşayan Onur Seyit Yaran, duygularını bir sosyal medya paylaşımıyla da dile getirerek sevenlerine İspanyolca teşekkür etti: “Sayenizde İspanya’daki hayallerime her geçen gün daha çok yaklaşıyorum. Güzel ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim, görüşmek üzere.”

TEKLİFLER ALDI

Madrid sokaklarında yolu hayranları tarafından kesilen Onur Seyit Yaran, İspanya ziyareti sırasında oyunculuk teklifleri de aldı. Yaran, kariyer hedefleri arasında yurt dışının da olduğunu ve bu teklifleri mutlaka değerlendireceğini söyledi.

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