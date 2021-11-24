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Onur Şenay’ın ‘Seyirci’si gala yaptı

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24 Kasım 2021 Çarşamba 17:39
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Onur Şenay’ın ‘Seyirci’si gala yaptı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Onur Şenay bir saat tamircisini canlandırdığı tek kişilik “Seyirci” adlı yeni tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıktı. Gayrettepe Kats Sahne’de ünlü isimlerin de katılımı ile gala yapan oyunda büyük bir oyun gücü ortaya koyarak ilk gecesinde izleyenlerin takdirini toplayan Onur Şenay seyircisine “Saat tamir edilir de zaman tamir edilebilir mi?” sorusunun cevabını sürprizlerle veriyor. Oyunu izleyenler arasında Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey’de vardı.

Oyuncu ve yönetmen Onur Şenay’ın kendi adını verdiği Tiyatro Şenay tarafından hazırlanan ve Gayrettepe Kats Sahne’de galasını yapan “Seyirci” adlı oyun, aralarında tiyatro sanatçıları ile eleştirmenlerin de bulunduğu izleyicilerden büyük beğeni kazandı. Onur Şenay’ın tek başına rol aldığı ve bir saat tamircisini oynadığı oyunu Kaan Erkam yazdı. Özdemir Çiftçioğlu’nun yönettiği yeni oyun “Seyirci” de yaşamayı kendi seçmeyen, küçük bir dükkanda, mutsuz küçük hayatını sadece seyrederek geçiren bir saat tamircisinin trajik hayat hikayesi anlatılıyor. Finalde oyunun yazarı Kaan Erkam ile oyunun ışık ve müziklerini yapan Cengiz Orhonlu’yu sahneye alarak seyirciyi selamlayan ve kutlama pastası kesen Onur Şenay “Bu oyuna için çok uzun zamandır çalışıyorduk. Tek kişilik bir oyun olmasına rağmen hikayesi ile seyirciye sürprizler sunan ve sahnede üç ayrı dekorda oynan bir oyun. Biz bir saatçiyi ve saatçi dükkanını tasarlarken gerçek bir saat ustasından danışmanlık bile aldık. Tek kişilik oyuna çok emeği geçen var. Hepsine çok teşekkür ederim” dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Onur ŞenaySeyirci
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