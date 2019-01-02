Onur Şan’dan samimi açıklamalar

İSTANBUL- "Benim için çok heyecanlı ve ne olacağını tahmin edemeyeceğim bir süreçti" diyen Şan, "ilk defa profesyonel tiyatro yapacaktım ve bu senelerce dizilerde oynamış olsanız da aynı şey değildi. Bu yeni bir şey yapma heyecanı ve keyfi tabii ki de yeni insanlarla tanışmamla birleşince daha da güzel oldu. Gerçekten kendimi öğrenci gibi hissettim desem yanlış bir ifade şekli olmaz. Bunun yanında ekibimiz çok iyi, kaynaştık bu da yaptığımız işi daha keyifli hale getirdi" şeklinde konuştu.

Karakterine nasıl hazırlandı?



Oyunun yönetmeni Cengiz Küçükayvaz oyuna ve karakterlere o kadar hakimdi ki oynadığım karakterin her köşesini en ince ayrıntısına kadar sundu ve o anda hazır olmamak için odun olmak gerek.





İş haricinde neler yapıyor, şuan gündeminde neler var?



İş haricinde ailemle ve dostlarımla vakit geçiriyorum. Ayrıca spor yapıyorum ve bilgisayar oyunlarına çok meraklıyım. En çok ta pes4 fifa2019 oynamayı seviyorum. Şuan gündemim küçük yavrularım ve onların gelişimi.





Evli ve 2 çocuğun var babalık nasıl bir duygu?



Babalık mükemmel bir duygu. Duyguların zirvesi. Baba olunca sorumluluğun ne demek onu anlıyor.

Başrolünde yer aldığı ‘Yalan Dolan’ oyununun konusu:

Birbirleriyle çok sıkı fıkı olan dört arkadaş ve onların eşleri, belediye meclis üyesi arkadaşlarının ve karısının evlilik yıldönümlerini kutlamak için akşam yemeğine gelirler fakat ilk gelen çift arkadaşını kulağından yaralanmış olarak bulur. Ne yapacaklarını düşünürken yavaş yavaş diğerleri de eve gelmeye başlarlar. Olay başta gizlenir ve yalan söylenir ama diğer misafirlerin şüphelenmesi üzerine olayın nasıl olduğunu anlamaya ve anlatmaya başlarlar üstelik meclis üyesinin karısı da ortalarda yoktur bir süre sonra olaya polis karışır ve bu kez de olayı polisten gizlemek için herkes başkasının rolüne bürünür ve polise yalan söylemeye çalışırlar en sonunda içlerinden biri meclis üyesinin yerine geçmeye ve polisin karşısına çıkmaya karar verir ve olayın nasıl olduğunu anlatmak için esaslı bir hikaye uydurur. Polis anlatılanlardan ikna olur ve evden ayrılır fakat kendisine anlatılanlar acaba gerçekten uydurma mıdır yoksa gerçek midir? Bunu oyunun sonunda büyük bir sürprizle öğreniriz...

Haber: Elif Günay