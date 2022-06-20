Onur Ateş Yeni Yaşını Dostlarıyla Birlikte Kutladı

Haber: Hakan Kanburoğlu

Ayakkabıya Fısıldayan Adam, İş dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Onur Ateş’in 35.yaş gününde ünlü dostları Ateş’i yalnız bırakmadı.

Angel Blue’nun boğaza nazır manzarasında samimi dosyalarıyla birlikte önce yemek yiyen sonrasında sahneye çıkan sanatçı dostlarıyla eğlenen Onur Ateş’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Sanat dünyasından Serdar Ortaç, Ferman Toprak, Nilay Dorsa, Murat Kurşun,Çağatay Akman, Tuğba Özay ve Futbol Camiasının efsanesi Emre Aşık ve Yılmaz Vural gibi isimlerin yer aldığı doğum günü partisinde konuklar Tuğba Özay’ın şarkılarıyla eğlendi.

Dünya Markası olma yolunda emin adımlarla yürüyen İş insanı Onur Ateş eğlence sonrası dostları ile birlikte doğum günü pastasını üfledi.

Tüm dostlarına teşekkür eden Onur Ateş yeni yaşında da azimle çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.