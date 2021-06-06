Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
524.397
DOLAR
8.6231
STERLİN
12.2053
EURO
10.5039
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Onur Akay yeni kitabını davalık olduğu Bülent Ersoy’a ithaf etti!

06 Haziran 2021 Pazar 13:50
49 Okunma
Onur Akay yeni kitabını davalık olduğu Bülent Ersoy’a ithaf etti!

Sedat Sarıkaya
Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, “Görmeden Sevmek” isimli şiir, anı ve röportaj kitabını piyasaya çıkardı. Kitabını davalık olduğu Bülent Ersoy’a ithaf etmesi dikkat çekti.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, otuz yıldır yazdığı ve TRT repertuvarında yer alan şiirlerini, bestelerinin notalarını, fotoğraflı anılarını ve efsane isimlerle yaptığı özel röportajlarını, “Görmeden Sevmek” isimli şiir, beste, anı ve röportaj kitabında topladı.
Geçtiğimiz 2020 yılının Ağustos ayında konservatuvar öğrencileri için “Türk Musikisinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği” isimli bir ders kitabı da çıkaran Akay, 2021 yılında ise “Görmeden Sevmek” isimli bu kitabını okuyucu ile buluşturdu.

DİVA'YA İTHAF ETTİ!
Kitabını 2016 yılında kendisine 50 bin liralık tazminat davası açan Diva Bülent Ersoy’a ithaf eden Onur  Akay, kitabının ithaf bölümünde “Kitabımı, davalık olsak da bastığı yeri öptüğüm Diva Bülent ERSOY’a ithaf ediyorum.” ifadelerini kullandı.

SANAT GÜNEŞİ'NİN BİLİNMEYENLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI!


Billur Yayınları’ndan piyasaya çıkan kitabın kapak tasarımını gazeteci ve yazar Yusuf Karahal üstlendi. Onur Akay, “Görmeden Sevmek” isimli kitabında, Sanat Güneşi Zeki Müren’in özel hayatından sırlarına, bestelerinden ölümüne kadar birçok yanlış bilinen ve bilinmeyen detayı, efsane isimlerle yaptığı ve hiçbir yerde yayımlanmayan özel röportajları ile gün yüzüne çıkardı. Kitapta yer alan Ajda Pekkan, Orhan Gencebay,Gönül Yazar, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy, Safiye Ayla ve Münir Nurettin Selçuk gibi çok sayıda efsane sanatçı ile ilgili bilinmeyen sırlar, okuyucuyu şoke edecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Onur Akay Yeni Kitabını Davalık Olduğu Bülent Ersoya Ithaf Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aykut Özer Yeni Şarkısı ‘’Yüzün Gülmesin’’ Yayında! 
Aykut Özer Yeni Şarkısı ‘’Yüzün Gülmesin’’ Yayında! 
Murat Övüç’e 750 bin liralık yeni şarkı hediyesi!!
Murat Övüç’e 750 bin liralık yeni şarkı hediyesi!!
Simge'yi kıskandıran albüm...
Simge'yi kıskandıran albüm...
Deniz Seki sezonu terasta açtı.
Deniz Seki sezonu terasta açtı.
Mustafa Malkoç’tan ‘Aşk Bilmecesi’
Mustafa Malkoç’tan ‘Aşk Bilmecesi’
Mehmet Ali Erbil  Sedef Altuntaş açıklaması yaptı
Mehmet Ali Erbil  Sedef Altuntaş açıklaması yaptı
Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım
Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım
Ferdi Kadıcık'dan Yılın şarkısı YILANLAR
Ferdi Kadıcık'dan Yılın şarkısı YILANLAR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma