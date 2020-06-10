ONU VURABİLİRDİM!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Magazin gazeteciliğinin duayen ismi Nurettin Soydan ile şov dünyasının çok yönlü ismi Ece Gürsel'in hazırlayıp sunduğu “Haber Magazin”, bu hafta yine magazin gündemini sarsacak! Uğradığı ihanet nedeniyle yıllardır Yeliz Yeşilmen ile kavgalı olan Gülbin Vardar Nurettin Soydan ve Ece Gürsel’in sunduğu programa konuk oldu.



Nurettin Soydan ve Ece gürsele konuk olan Gülbin Vardar, Yeliz Yeşilmen’e ağır ithamlarda bulundu, bazı gerçekleri ilk kez itiraf eden Vardar, ayrılmak istemediği için ilk eşi Ali Uğur Akbaş’tan şiddet gördüğünü, Yeliz yüzünden sokaklara atıldığını ve dayat yediğini itiraf etti. Youtube’ta Reborn TV’de yayınlanan “Haber Magazin”e konuk olan Gülbin Vardar, yuvasının dağılmasına neden olan Yeliz Yeşilmen’e yine öfke doluydu.

17 yıl önce uğradığı ihaneti hala affedemediğini söyleyen Vardar, şu sıralar sık sık sosyal medya üzerinden videolar paylaşan Yeliz Yeşilmen’e yüklendi. Yeliz’in, evliliğinde problemler yaşadığını söyleyen Gülbin Vardar “İlahi adalet tecelli ediyor. Yuva yıkanın, yuvası olmazmış. O, bana ve başkalarına yaptıklarının cezasını çekiyor şimdi. Çünkü çok kadının ahını aldı” dedi.



İŞTE BABAMIN SEVGİLİSİ…

Gülbin Vardar, eşinin kendisini Yeliz ile aldatmasını yıllar önce kızı sayesinde öğrendiğini açıkladı. “Bizim ofiste buluşuyorlarmış. Kocamın kucağına oturmuş. Çocukta eve gelince olanları anlattı. Ekranda görünce onu ‘Babamın sevgilisi işte bu” dedi. O zaman Ali’nin garip davranışlarının nedenini anladım. Ali aslında beni aldattığı için böyle davranıyormuş. Adana’da yıllarca onu akrabam diye tanıttı. Ben dahil hepimizi kandırmışlar Ali ile birlikte” dedi.



YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ!

Vardar, “Onun bu nedenle Ali den dayak yediğini duyuyorum. Çünkü Ali artık başka biriyle yaşıyor. Hem de üçü de aynı evdeler. Yeliz bu nedenle ağlama videoları çekiyor. Boşanmamak için de yüklü nafaka koparma derdinde. O nedenle eşinden şiddet görüyor. O benim dahil çok kişinin yuvasını yıktı. Yuva yıkanın yuvası olmaz zaten” ifadesini kullandı.

Yeliz şimdi “İki çocuğum var, neden yuvamı yıkayım diyor. E bizimde iki çocuğumuz vardı o zaman sen kapımıza tünediğinde. Ben boşanmayı kabul etmeyince de “gurursuz kadın” diyordun bana. Şimdi kendisi gurursuz değil mi? Gülbin Vardar, program yorumcusu Ece Gürsel’in “Ne var eski kocanızda böyle, kadınlar etrafında sürekli” sorusuna “Çok çapkın da ondan. Çapkınlık mayasında var erkeklerin” dedi.





ONU İKİ BACAĞINDAN VURABİLİRDİM!

Gülbin Vardar 17 yıl önce eşiyle birlikte olan Yeliz Yeşilmen’i, Olivium AVM’de imza gününde kıstırarak saçlarından çekip kameralar önünde sürüklemişti. Nurettin Soydan’ın hatırlatması üzerine olayın ilginç bir görgü tanığının da programın yorumcusu Ece Gürsel olduğu ortaya çıktı. Gürsel, kulisten Gülbin Vardar olduğunu sonradan öğrendiği kişinin büyük bir afişin arkasına saklanarak sahneye çıkıp Yeliz Yeşilmen’in üzerine atladığını ve saçlarından sürüklemeye başladığını ilk kez anlattı. Gülbin Vardar ise o günleri anlatırken, “Beni görünce orta parmak hareketi çekti. Çılgına döndüm. Hemen sahne arkasında dolanıp üzerine atladım. Kameraların önünde saçlarından çekip sürükledim. Bana ihanetinin cezasını böyle verdim. O gün onu tabancayla iki bacağından da vurabilirdim”.



ERKEKLERE PAPAZ BÜYÜSÜ YAPIYOR. BENİM YUVAMI DA BÜYÜ İLE YIKTI!

Gülbin Vardar’ın öne sürdüğü iddialardan biri de, “Yeliz Yeşilmen birlikte olduğu erkeklere Papaz büyüsü yaptırdığı yolundaydı. Vardar, “Hatay’daki bir kiliseye giderek Papaz büyüsü yapıyor. Kendisi de ilk evliliğinin büyü sonucu bozulduğunu açıklamıştı. Büyülerle arası çok iyi. Yuvamı büyü ile yıktı” dedi.. Gülbin Vardar, büyü olayının daha önce Yeliz Yeşilmen ile birlikte olan Ceyhun Başaran’ın kendisine söylediğini ifade etti.